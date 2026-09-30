EU: Demócratas investigarán a Trump y su familia si ganan

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WASHINGTON.- Los dos últimos años de mandato podrían convertirse en una pesadilla para Donald Trump si los demócratas ganan las elecciones de medio término de noviembre.

Si toman la Cámara de Representantes o el Senado, o ambas, podrían abrir desde febrero una ola de investigaciones contra el entorno del presidente.

No es especulación. Varios congresistas demócratas lo han confirmado.

El líder demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, dijo el 17 de septiembre que van a «exigir responsabilidades a los delincuentes desde el primer día».

Uno de los primeros focos sería el nuevo salón de baile de la Casa Blanca, sus donantes corporativos y los acuerdos comerciales de la familia Trump.

Las pesquisas no apuntarían solo al presidente, sino a todo su círculo: criptomonedas, drones, inteligencia artificial y predicción de mercados, negocios que han crecido desde su regreso a la Casa Blanca.

El representante de Maryland, Jamie Raskin, señaló como de especial interés las empresas de criptomonedas vinculadas a los Trump y la firma de capital riesgo de Donald Trump Jr., 1789 Capital. La lista, sin embargo, sería mucho más amplia.

Como recordó The New York Times, la fortuna personal de Trump ha aumentado en 2,200 millones de dólares desde que volvió al poder.

RESPUESTA DE LA CASA BLANCA

La Casa Blanca restó importancia. «Los demócratas no tienen ningún plan para mejorar la vida del pueblo estadounidense, solo planes para obstruir y atacar sin fundamento la agenda de sentido común del presidente Trump», dijo la portavoz Olivia Wales.

Pese a eso, empresas vinculadas a Trump llevan meses contratando abogados para auditorías internas y firmas de comunicación de crisis, según Reuters.

PETROLERAS Y VENTA DE PARQUES

El senador de Rhode Island, Sheldon Whitehouse, presentó a finales de septiembre un informe que sostiene que petroleras y gasistas obtuvieron exenciones, subsidios y regulaciones más laxas después de que Trump les pidiera 1,000 millones de dólares para su campaña de 2024.

También se menciona la propuesta de venta de parte del Parque Nacional de Yosemite a un promotor ligado a comités republicanos. «En esta administración todo está en venta, incluidas nuestras joyas más preciadas como Yosemite», dijo Whitehouse.

El senador por California, Adam Schiff, advirtió a las empresas que no eliminen ningún registro de transacciones con la administración.

LOS OBJETIVOS: DONALD JR. Y KUSHNER

El principal blanco sería la familia. «La familia directa está ganando dinero a manos llenas», afirmó Schiff.

Donald Trump Jr. encabeza la lista por los acuerdos cerrados desde la victoria electoral de su padre. Incluso algunos republicanos, como el senador de Utah John Curtis, piden investigarlo por permitir que un oligarca ruso pagara su fiesta de bodas en Bahamas.

El otro objetivo es Jared Kushner, yerno del presidente. «Es un ejecutivo corporativo con el que sin duda tendremos que hablar», dijo Raskin, quien podría presidir el Comité Judicial si los demócratas recuperan la Cámara.

Raskin señaló que Kushner no respondió a dos cartas sobre su firma Affinity Partners y sus negocios con «monarquías petroleras y gobiernos de Oriente Medio» mientras actuaba como enviado diplomático.

Los acuerdos de Kushner con Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, mientras era enviado especial, «son un conflicto de intereses escandaloso», agregó.

EL MENSAJE A LAS EMPRESAS

El dilema para las compañías es claro: cooperar con las investigaciones y enfadar a Trump, o arriesgarse a problemas legales y a represalias de los consumidores.

Todo depende de noviembre. Si los demócratas ganan una o las dos cámaras, los dos últimos años de Trump pueden ser una batalla legal permanente.