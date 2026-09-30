EEUU denuncia la «detención injusta» de periodista en Cuba

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WASHINGTON 30 Sep.- Las autoridades de Estados Unidos han denunciado este miércoles la «detención injusta» del periodista cubano Henry Constantin, de la revista La Hora de Cuba, por parte del «régimen cubano», un arresto que, según han lamentado, constituye una «represalia por informar de la verdad y revelar los abusos» del Gobierno cubano.

En un comunicado, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unid, Juan Pablo Segura, ha asegurado que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, «seguirá denunciando los atroces crímenes de esta dictadura, exigiendo que rinda cuentas y apoyando al pueblo cubano, que merece vivir libre de la tiranía».

El periodista lleva detenido desde el pasado 16 de septiembre, fecha desde la cual se encuentra en prisión preventiva en el centro penitenciario de Kilo 7, en Camagüey, una ciudad del centro del país, después de que fuera acusado por un presunto delito de desobediencia en relación con una citación policial, según informaciones de la emisora Radio Martí.

Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Solidaridad Cristiana Mundial (CSW) también han pedido a las autoridades cubanas su puesta en libertad de forma inmediata.

El director de RSF para Latinoamérica, Artur Romeu, ha cuestionado las circunstancias en torno a la supuesta citación utilizada para sustentar la acusación y ha pedido garantías para la defensa del periodista. «Ante las contradicciones que rodean la citación en la que se fundamenta la acusación, RSF exige la liberación inmediata de Henry Constantín, así como garantías para el ejercicio de su defensa y una resolución sin demora del procedimiento de habeas corpus», ha declarado.

of-am