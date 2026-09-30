Destacan avances de RD en integridad gubernamental

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SANTO DOMINGO.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció este miércoles los avances de la República Dominicana en materia de gobernanza.

Elsa Pilichowski, directora de Gobernanza Pública de la entidad, aseguró en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader que «República Dominicana está implementando algunas de las mejores prácticas a nivel mundial».

«En República Dominicana existe una base institucional sólida para continuar la estrategia nacional de integridad», afirmó la experta durante la presentación del Estudio de Integridad de República Dominicana.

Explicó que “la verdadera transformación ocurre cuando la integridad deja de ser solamente una obligación y se convierte en una cultura”.

Advirtió, sin embargo, que «ahora corresponde pasar del diagnóstico a la acción, de las recomendaciones a las reformas y de las reformas a resultados que los ciudadanos puedan comprobar”.

El estudio, elaborado junto a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), identifica avances, riesgos y brechas y formula recomendaciones para fortalecer la gobernanza.

Abinader sostuvo que el informe permite medir las instituciones con estándares internacionales y convertir los resultados en acciones concretas.

“La verdadera transformación ocurre cuando la integridad deja de ser solamente una obligación y se convierte en una cultura”, dijo.

RECOMENDACIONES

El estudio examina la integridad desde una perspectiva sistémica, más allá de la prevención y sanción de la corrupción. Abarca arquitectura institucional, normas de conducta, cultura de integridad, transparencia, denuncia, control, toma de decisiones y participación social.

Entre las recomendaciones figuran fortalecer la protección de denunciantes, incorporar la integridad en la gestión de riesgos, robustecer investigación y sanción, y ampliar la participación de ciudadanía, sociedad civil, academia, medios y sector privado.

RESPALDO INSTITUCIONAL

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que la integridad debe estar en cada etapa de la gestión y que acompañará a la DIGEIG en la implementación.

“La integridad no es tarea de una sola institución. Cada institución tiene una tarea. Cada servidor público tiene una responsabilidad”, afirmó.

De su lado, la directora de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch, indicó que el acercamiento a la OCDE es una oportunidad para modernizar el Gobierno, fortalecer la transparencia y generar confianza entre ciudadanía e instituciones.

La presentación coincide con el avance de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) 2026-2036, que convertirá el diagnóstico en una hoja de ruta con objetivos, medidas, responsabilidades e indicadores.