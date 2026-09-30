BRASIL: Lula acusa a Bolsonaro ser electo crimen organizado

BRASILIA 30 Sep.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado que su principal oponente en la primera vuelta de las elecciones de este domingo, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, no tiene ningún pasado laboral y fue elegido para ocupar un cargo político por el crimen organizado.

Lula da Silva se ha preguntado cómo se puede tomar en serio al hijo del expresidente brasileño si «nunca ha trabajado en la vida» y «salió elegido como concejal a los 21 años con el apoyo del crimen organizado».

«Que alguien me diga qué tiene esa persona para ofrecer. Nada, no tiene ningún contenido», se ha despachado a gusto este miércoles el líder brasileño durante un encuentro con creadores de contenido, según recoge el portal G1.

Las acusaciones que ha deslizado Lula no son nuevas, pues desde hace tiempo existen sospechas sobre los supuestos vínculos de Flávio Bolsonaro con estos grupos armados ilegales. Siendo concejal del estado de Río de Janeiro, contrató a familiares de Adriano da Nóbrega, identificado como jefe criminal de una de estas milicias.

De igual manera, siendo concejal, concedió condecoraciones a policías bajo sospecha de estar involucrados con estos grupos. Hace unos días, se reveló también que asignó en 2023 fondos por valor de 34.000 euros para un proyecto a petición de Robson Calixto, alias ‘Peixe’, condenado en 2026 a nueve años de prisión por su implicación en el asesinato de la concejala Marielle Franco.

LULA NO ASISTIRÁ AL DEBATE TELEVISADO DE ESTE JUEVES

Por otro lado, el equipo de campaña de Lula da Silva ha confirmado que no participará en el debate que emite este jueves por la noche la cadena Globo. Una cita en la que sí estará Flávio Bolsonaro, y otros candidatos como Ronaldo Caiado, Augusto Cury y Romeu Zema.

Lula parte, según varias encuestas ligeramente por delante de Flávio en esta primera vuelta del domingo, con el 39% de los votos frente al 34% de su rival. En la ronda definitiva prevista para el 25 de octubre se prevé un empate técnico.