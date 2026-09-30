Propone registro gratis hijos de dominicanos nacidos en exterior

Fernández planteó la iniciativa este miércoles durante un acto de juramentación de nuevos miembros de la FP en Nueva Jersey.

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NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.– El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, propuso establecer un mecanismo de registro automático y gratuito para los hijos de dominicanos nacidos en el exterior, con el objetivo de eliminar trabas burocráticas y costos que dificultan el ejercicio de su derecho a la nacionalidad dominicana.

Fernández planteó la iniciativa durante un acto de juramentación de nuevos miembros de la FP en Nueva Jersey, donde abordó los derechos de la diáspora y la situación de las nuevas generaciones nacidas en Estados Unidos de padre o madre dominicanos.

DERECHO A LA NACIONALIDAD

El exmandatario recordó el reconocimiento de la doble nacionalidad, que permitió a miles de dominicanos adquirir la ciudadanía de los países donde residen sin perder su condición de ciudadanos dominicanos.

Fernández sostuvo que los hijos de dominicanos nacidos en Estados Unidos pueden tener la nacionalidad estadounidense por nacimiento y, al mismo tiempo, la dominicana por ascendencia, conforme al principio del ius sanguinis. Cuestionó que el reconocimiento práctico de esa condición esté sujeto a procedimientos que calificó de “tediosos, largos y costosos”.

REGISTRO A TRAVÉS DE LA JCE

Ante esta situación, propuso otorgar un papel directo a la Junta Central Electoral (JCE) y a los consulados dominicanos para que los hijos de dominicanos nacidos en Estados Unidos sean registrados inmediatamente y sin costo.

“Entonces la propuesta nuestra va a ser que el que nace en territorio de los Estados Unidos de padres dominicanos, si es de pleno derecho, la Junta Central Electoral a través del consulado tiene que declararlo inmediatamente, sin costo alguno, como dominicano”, expresó.

Agregó que, al alcanzar los 18 años, el joven tendría derecho a decidir si conserva ambas nacionalidades o una sola.

CONSTITUCIÓN RECONOCE EL DERECHO

El artículo 18 de la Constitución reconoce como dominicanos a los nacidos en el extranjero de padre o madre dominicanos, aunque hayan adquirido otra nacionalidad por su lugar de nacimiento. También reconoce la doble nacionalidad.

Fernández planteó que este reconocimiento constitucional debe traducirse en mecanismos que faciliten el registro y fortalezcan los vínculos entre la República Dominicana y las generaciones nacidas fuera del país.

an/am