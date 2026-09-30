Donald Trump califica a Abinader de “gran hombre”

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WASHINGTON— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el respaldo del presidente Luis Abinader a la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Campos, y calificó al mandatario dominicano como “un gran hombre”.

Durante la celebración del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca, Trump relató que consultó a Abinader sobre el desempeño de Campos y le preguntó si consideraba necesario realizar un cambio.

Según Trump, le explicó que algunas personas no estaban conformes con la embajadora. Sin embargo, afirmó que Abinader respondió: “Por favor, ni siquiera lo piense, señor”.

El gobernante estadounidense dijo que esa respuesta demostraba la valoración de Abinader sobre el trabajo de Campos y, posteriormente, elogió al presidente dominicano.

Trump también reconoció públicamente la gestión de la diplomática y le expresó: “Leah, lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien. Todo el mundo está hablando de ello”.

dh/am