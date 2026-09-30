Presidenta de México lamenta fallecimiento de Palomares

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Ciudad de México, 30 sep (Prensa Latina) La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó hoy el fallecimiento del cantautor y luchador social Gabino Palomares, «un hombre consecuente con sus ideas, sus convicciones y su manera de entender la vida».

Así lo expresó la jefa del Ejecutivo en un mensaje a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que la voz de Palomares, su música y su compromiso con las causas más justas dejan una huella profunda en muchas generaciones.

«Más allá del artista, queda el recuerdo de una persona que supo mantener sus principios y vivir de acuerdo con ellos. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todas las personas que compartieron su camino», manifestó.

El activista falleció este miércoles a los 76 años de edad, según informó su familia en redes sociales, al referir que el deceso ocurrió «tras librar una difícil situación de salud durante varias semanas».

La Secretaría de Cultura de esta capital transmitió también su pesar por la muerte de Palomares, a quien catalogó como un «cantautor fundamental y voz imprescindible de la trova, la memoria social y la lucha por la justicia en América Latina».

«Su legado musical y su compromiso con las causas sociales permanecerán siempre en nuestra memoria colectiva», apuntó la cartera en X.