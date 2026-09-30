Contraloría publicará desde este viernes informes de auditorías

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SANTO DOMINGO.- La Contraloría General de la República (CGR) informó que a partir de este viernes 2 de octubre comenzará a publicar los resultados de las auditorías realizadas a instituciones públicas, en cumplimiento de instrucciones del presidente Luis Abinader.

Las publicaciones iniciarán a las 4:00 de la tarde y forman parte, según la institución, del compromiso del Gobierno con la transparencia y la ampliación del acceso de la ciudadanía a los resultados de los procesos de fiscalización realizados durante la actual gestión.

DIVULGACIÓN SERÁ GRADUAL

El contralor Geraldo Espinosa Pérez explicó que, aunque la legislación no establece la obligación de publicar estos informes, la decisión permitirá dar continuidad a la divulgación progresiva de las auditorías correspondientes al período comprendido entre agosto de 2020 y diciembre de 2025.

Los informes serán publicados de manera gradual hasta completar el período establecido.

Precisó que quedarán excluidas de este proceso las instituciones que actualmente están siendo auditadas por la Cámara de Cuentas, con el propósito de evitar interferencias entre los procesos de fiscalización.

MEDIDA EN FAVOR DE LA TRANSPARENCIA

La disposición constituye una medida orientada a fortalecer la transparencia y facilitar que la población conozca los resultados de las auditorías realizadas a entidades del Estado.

Destacó que se trata de la primera ocasión en que se dispone la publicación de informes de auditoría interna de manera amplia y progresiva, lo que permitirá poner a disposición de la ciudadanía información relacionada con los procesos de fiscalización efectuados durante varios años de la gestión pública.

Indicó que continuará con la publicación de los documentos conforme avance el cronograma establecido, hasta completar los informes correspondientes al período comprendido entre 2020 y 2025.

of-am