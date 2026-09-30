Lluvias provocan acumulación agua en zonas Santo Domingo

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Santo Domingo, 30 sep (Prensa Latina) Las lluvias registradas hoy en sectores de Santo Domingo provocaron acumulaciones de agua en algunas vías de la capital, mientras el tránsito se tornó más lento en determinados puntos debido a la congestión vehicular.

Un recorrido realizado por Prensa Latina constató encharcamientos en varias zonas de la ciudad, aunque sin que hasta el momento se reportaran afectaciones de consideración.

La situación del tránsito se complicó especialmente en algunos tramos, donde agentes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir para dirigir la circulación y tratar de aliviar el embotellamiento.

A pesar de la presencia policial, también se observó a numerosos motoristas realizar maniobras imprudentes y desplazarse entre los vehículos, incluso en medio de las dificultades provocadas por las precipitaciones.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta verde al Gran Santo Domingo y la provincia de San Cristóbal ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el incremento de la humedad y la incidencia de vientos del este y noreste favorecen la ocurrencia de precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las autoridades advierten que las lluvias podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte y ocasionar inundaciones urbanas, por lo que recomiendan evitar el cruce de ríos, arroyos y cañadas con elevado caudal, así como el uso de balnearios en las zonas bajo alerta.

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