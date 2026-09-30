Contraloría publicará auditorías desde el viernes por orden de Abinader

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SANTO DOMINGO.— La Contraloría General de la República (CGR) informó que comenzará este viernes 2 de octubre a publicar los resultados de auditorías realizadas a instituciones públicas, por disposición del presidente Luis Abinader.

La divulgación iniciará a las 4:00 de la tarde y busca ampliar el acceso de la ciudadanía a los procesos de fiscalización efectuados durante la actual gestión.

El contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, explicó que la medida da continuidad a la publicación progresiva de informes correspondientes a períodos comprendidos entre agosto de 2020 y diciembre de 2025.

Espinosa Pérez señaló que, aunque la legislación no obliga a la Contraloría a difundir estos documentos, la entidad decidió hacerlo como parte de la política de transparencia impulsada por el Gobierno.

Los reportes serán publicados de manera gradual hasta completar el período iniciado en 2020. Quedarán excluidas las instituciones que actualmente son objeto de auditorías por parte de la Cámara de Cuentas.

La Contraloría indicó que se trata de la primera vez que se dispone la publicación de informes de auditoría interna de esta manera, lo que calificó como una acción de transparencia de amplia dimensión.

dh/am