JCE aprueba integración preliminar de 162 juntas electorales

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SANTO DOMINGO.– La Junta Central Electoral (JCE) aprobó este miércoles la Resolución núm. 08-2026, que establece la integración preliminar de las 162 juntas electorales que funcionarán en el territorio nacional durante los preparativos de las Elecciones Generales Ordinarias de 2028.

La medida forma parte del proceso de organización de los próximos comicios y contempla las propuestas para conformar los organismos electorales responsables de las distintas demarcaciones.

La resolución establece un plazo de 10 días hábiles, a partir de su publicación, para que sean presentadas las impugnaciones correspondientes contra las propuestas sometidas.

Una vez concluido ese período, la JCE celebrará una audiencia pública ocho días después, con la participación de las organizaciones políticas reconocidas por el organismo electoral.

Durante la audiencia se conocerán las objeciones planteadas y los aspectos relacionados con las propuestas de integración, conforme al procedimiento establecido por la resolución.

La disposición constituye una de las medidas adoptadas por la JCE dentro del calendario de preparación de las elecciones de 2028.

dh/am