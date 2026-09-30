Daniel Rivera asume vocería del proyecto de Raquel Peña

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SANTO DOMINGO.– El senador por Santiago, Daniel Rivera, asumió la vocería del proyecto político de la vicepresidenta Raquel Peña, como parte de una reorganización de su equipo de trabajo.

Rivera agradeció la confianza y afirmó que ejercerá la nueva responsabilidad con compromiso, humildad y disposición de fortalecer la comunicación y el contacto directo con la ciudadanía.

El legislador destacó la trayectoria de Peña y citó una medición presentada sobre su gestión, según la cual registra 84 % de percepción de honestidad, 85 % de eficiencia y 82 % de transparencia.

“Una valoración positiva de esta magnitud aumenta la responsabilidad”, afirmó Rivera, quien señaló que esos resultados representan un compromiso para continuar trabajando y mantener el acercamiento con la población.

El senador santiaguero explicó que, desde su nueva función, tendrá a su cargo comunicar, escuchar y acompañar esta etapa política, con presencia territorial y contacto con distintos sectores sociales.

Como parte de la reorganización, Adolfo Pérez continuará como coordinador del proyecto, mientras Rivera asumirá la vocería.

“Este es un nuevo paso. Lo asumimos con gratitud, con responsabilidad y con confianza en el futuro”, expresó el senador.

dh/am