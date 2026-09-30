Gobierno crea Servicio Atención Residencial de protección niñez

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader emitió este miércoles el decreto 676-26, mediante el cual crea el Servicio Nacional de Atención Residencial (SEÑAR), un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de la Presidencia (MINPRE), que tendrá a su cargo gestionar y operar programas de atención residencial para niños, niñas y adolescentes bajo medidas de protección.

La nueva entidad busca fortalecer la calidad de los servicios ofrecidos en hogares de paso y centros residenciales, mediante un modelo de atención integral, especializado y orientado al interés superior de la niñez, bajo los principios de excepcionalidad y temporalidad.

CONANI MANTENDRÁ LA RECTORÍA DEL SISTEMA

De acuerdo con el decreto, el SEÑAR funcionará bajo la regulación y rectoría del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), que conservará su condición de ente rector del Sistema Nacional de Protección y ejercerá la supervisión técnica del nuevo organismo.

El modelo contempla la separación de los menores atendidos según criterios como edad, sexo, etapa de desarrollo, nivel de riesgo y necesidades específicas de salud física o mental, con el objetivo de garantizar una atención diferenciada.

Asimismo, se establece la coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS) para brindar atención médica, tratamiento clínico y apoyo psicosocial a los menores acogidos.

SEÑAR OPERARÁ A PARTIR DE ENERO DE 2027

El decreto dispone la creación de una Comisión de Transición e Implementación, integrada por representantes de varias instituciones públicas, que tendrá la responsabilidad de diseñar la nueva red nacional de servicios residenciales y coordinar el proceso de puesta en funcionamiento del SEÑAR.

Entre las principales metas figura ampliar en al menos un 30 % la capacidad instalada del sistema de atención residencial durante 2027.

La institución iniciará formalmente sus operaciones el 1 de enero de 2027, con la obligación de garantizar la continuidad de los servicios existentes y la protección de los expedientes y del personal durante la transición.

Con esta medida, el Gobierno procura fortalecer la respuesta estatal para la protección y atención especializada de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

of-am