Entraron en vigor este miércoles más medidas EEEU contra Cuba

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WASHINGTON, 30 de septiembre (Por ADNCuba).-La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas restricciones dentro del programa de sanciones contra Cuba, con cambios que entrarán en vigor este 30 de septiembre.

Las modificaciones, según el organismo, buscan reforzar las herramientas de seguridad nacional y política exterior de Washington frente a la amenaza que continúa representando el régimen cubano.

Las nuevas disposiciones modifican las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR) y restringen algunas actividades que anteriormente estaban autorizadas.

NUEVAS LIMITACIONES

Entre los principales cambios se encuentran nuevas limitaciones para viajar a Cuba, restricciones sobre determinadas operaciones financieras y la eliminación de autorizaciones que habían facilitado algunas transacciones con el sector privado de la Isla.

Desde este 30 de septiembre, las personas sujetas a la jurisdicción estadounidense ya no podrán asistir u organizar reuniones o conferencias profesionales en Cuba bajo la autorización general que existía anteriormente.

OFAC estableció un período de 30 días para concluir determinadas actividades y transacciones relacionadas con esa autorización, que finalizará el 30 de octubre de 2026. También se modificaron las reglas para los viajes educativos relacionados con Cuba. Estos deberán realizarse bajo los auspicios de una organización sujeta a la jurisdicción estadounidense y, en la mayoría de los casos, los viajeros tendrán que estar acompañados por un representante de la organización patrocinadora.

Existen excepciones para estudiantes y empleados permanentes de instituciones estadounidenses acreditadas que otorgan títulos universitarios o de posgrado y que participen en determinadas actividades educativas.

Además, deja de estar autorizado el programa de viajes educativos grupales conocido como “people-to-people”.

OFAC aclaró que quienes ya hubieran completado al menos una transacción relacionada con un viaje —como la compra de un boleto aéreo— antes del 30 de septiembre podrán realizar esos viajes cuando anteriormente estuvieran autorizados.

an/am