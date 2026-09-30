Entraron en vigor este miércoles más medidas EEEU contra Cuba

WASHINGTON, 30 de septiembre (Por ADNCuba).-La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas restricciones dentro del programa de sanciones contra Cuba, con cambios que entrarán en vigor este 30 de septiembre.
Las modificaciones, según el organismo, buscan reforzar las herramientas de seguridad nacional y política exterior de Washington frente a la amenaza que continúa representando el régimen cubano.
Las nuevas disposiciones modifican las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR) y restringen algunas actividades que anteriormente estaban autorizadas.
NUEVAS LIMITACIONES
Entre los principales cambios se encuentran nuevas limitaciones para viajar a Cuba, restricciones sobre determinadas operaciones financieras y la eliminación de autorizaciones que habían facilitado algunas transacciones con el sector privado de la Isla.
Desde este 30 de septiembre, las personas sujetas a la jurisdicción estadounidense ya no podrán asistir u organizar reuniones o conferencias profesionales en Cuba bajo la autorización general que existía anteriormente.
OFAC estableció un período de 30 días para concluir determinadas actividades y transacciones relacionadas con esa autorización, que finalizará el 30 de octubre de 2026. También se modificaron las reglas para los viajes educativos relacionados con Cuba. Estos deberán realizarse bajo los auspicios de una organización sujeta a la jurisdicción estadounidense y, en la mayoría de los casos, los viajeros tendrán que estar acompañados por un representante de la organización patrocinadora.
Existen excepciones para estudiantes y empleados permanentes de instituciones estadounidenses acreditadas que otorgan títulos universitarios o de posgrado y que participen en determinadas actividades educativas.
Además, deja de estar autorizado el programa de viajes educativos grupales conocido como “people-to-people”.
OFAC aclaró que quienes ya hubieran completado al menos una transacción relacionada con un viaje —como la compra de un boleto aéreo— antes del 30 de septiembre podrán realizar esos viajes cuando anteriormente estuvieran autorizados.
an/am
Y CUAL ES ESA AMENAZA. SAUL PROSTITUTO DE LA DESINFORMACION?. TE SIENTES MUY ENVALENTONADO CON TU AMOS MAFIOSOS Y ASINOS ASI COMO SE SENTIA TU PADRE CON BALAGUER. EL NIQUEL, EL LITIO Y LOS METALES RAROS DE CUBA EEUU NO LOS VA TENER. LOS TIEMPOS DE EEUU Y LA UNION EURO PE RRA…DE ANDAR SAQUEANDO LE ESTA LLEGANDO A SU FIN. CUBA VA A SER EL ULTIMO CLAVO EN EL AAUD DEL IMPERIO DECADENTE. LA HISTORIA NO SE EQUIVOCA.
QUE MEDIDAS NI MEDIDAS ACABEN DE INVADIR A CUBA Y LIBEREN A ESE POBRE PUEBLO CON EL NIVEL SE SUICIDIOS MAS ALTO DE TODO EL CARIBE, NI HAITI TIENE LA GENTE TAN DESESPERADA COMO ESE RÉGIMEN CRIMINAL, QUE GENTE MAS CRIMINAL ÉSTOS COMUNISTAS Y LUEGO QUIEREN DERECHOS CUANDO ESTAN EN LA OPOSICION, SI HUBIERA FORMA DE PONERLOS A TODOS LOS DEL PLANETA EN UNA NAVE ESPACIAL Y LANZARLOS AL ESPACIO