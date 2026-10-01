José Mármol exhorta en Intec recuperar la lectura profunda 

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SANTO DOMINGO – El poeta y ensayista José Mármol, autor homenajeado de la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, afirmó que la lectura, el dominio de la lengua y una formación humanística integral resultan esenciales ante una sociedad marcada por la sobreabundancia de información, la inmediatez digital y el avance de la inteligencia artificial.

Mármol compartió sus reflexiones durante el conversatorio José Mármol: diálogo abierto con estudiantes, celebrado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) como parte de las actividades culturales de la Feria Internacional del Libro, que se desarrolla del 24 de septiembre al 4 de octubre en la Plaza de la Cultura.

Mármol llamó a reflexionar sobre la necesidad de formar profesionales desde una perspectiva humanística, que trascienda la especialización y fomente conocimientos más amplios y el interés por otros ámbitos del saber.

El escritor afirmó que los profesionales con responsabilidades individuales y colectivas necesitan sensibilidad frente a los problemas de su entorno y contacto con disciplinas como la literatura, la música, el cine y las artes.

“Si la educación procura formar individuos críticos y capaces de contribuir a la solución de problemas en su propia sociedad, no pueden ser solo especialistas; tienen que ser humanistas también”, señaló el también reconocido como Egresado Destacado del INTEC (2021).

Informarse no es formarse

Mármol dedicó una parte del diálogo a reflexionar sobre los efectos que la velocidad de la comunicación digital tiene sobre la atención, la lectura y el pensamiento crítico.

Sostuvo que la sociedad recibe actualmente un flujo permanente de información y desinformación que dificulta distinguir entre contenidos de distinta calidad y obliga a fortalecer la capacidad de análisis.

Mármol señaló que la tecnología ha producido avances relevantes y aclaró que su posición no parte del rechazo a la digitalización, sino de la preocupación por convertirla en sustituto de procesos humanos como leer, reflexionar, escribir o escuchar.

“La atención es lo más valioso que tenemos como persona”, expresó, antes de señalar que la comprensión requiere tiempo y concentración.

El autor resumió esa diferencia al afirmar que “no es lo mismo informarse que formarse”, y defendió el papel de las instituciones educativas en el desarrollo de capacidades que trasciendan el consumo inmediato de contenidos.

El rector del INTEC, Arturo Del Villar, destacó que el encuentro permitió acercar a los estudiantes a la literatura en un momento en que la inteligencia artificial transforma la forma de acceder y producir información. Del Villar explicó que el conversatorio fue concebido como un espacio para intercambiar ideas sobre formación académica, desarrollo profesional, pensamiento crítico y el impacto de la literatura y la cultura en la sociedad.

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