CODUE pide reforzar seguridad ante alza de los combustibles

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SANTO DOMINGO.- El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) exhortó al Gobierno y a los sectores productivos a fortalecer las acciones para garantizar la seguridad ciudadana y adoptar medidas que reduzcan el impacto de los aumentos en los combustibles sobre la economía de las familias.

El presidente de CODUE, pastor Feliciano Lacen Custodio, consideró que ambos temas requieren respuestas integrales, debido a su incidencia directa en la tranquilidad y calidad de vida de la población.

SEGURIDAD CIUDADANA

Lacen sostuvo que la seguridad no debe medirse únicamente por las estadísticas de homicidios, sino también por la percepción cotidiana de quienes trabajan, regresan a sus hogares, administran negocios o transitan por sus comunidades.

Planteó que la política de seguridad debe priorizar la prevención del delito, el patrullaje efectivo, la profesionalización y transformación de la Policía Nacional y una persecución penal eficaz, dentro del respeto al debido proceso y los derechos fundamentales.

Asimismo, expresó preocupación por las muertes ocurridas en presuntos intercambios de disparos y reclamó que estos casos sean investigados de manera independiente, oportuna y transparente, para esclarecer las circunstancias de cada hecho.

ALZA DE LOS COMBUSTIBLES

Sobre el comportamiento internacional del petróleo y sus derivados, Lacen advirtió que los aumentos representan un desafío para las familias y los sectores productivos, debido a sus efectos sobre el transporte, la producción, la distribución y los precios de los alimentos.

Exhortó a las autoridades y al empresariado a mantener una coordinación permanente para evitar que las presiones externas afecten desproporcionadamente a los consumidores, que también enfrentan una tarifa eléctrica, según dijo, “desbordante y compleja”.

El presidente de CODUE llamó además a proteger a los productores agropecuarios, garantizar la compra de las cosechas y mantener los puntos de INESPRE, a fin de facilitar el acceso de la población a una canasta familiar equilibrada.

También recomendó a las familias establecer planes de austeridad ante las actuales dificultades económicas.

an/am