Llevan teatro de RD al Festival Internacional de Manizales

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SANTO DOMINGO.- El monólogo dominicano “El Gallo”, protagonizado por el actor Francis Cruz, tendrá dos funciones este jueves 1 de octubre en el Festival Internacional de Teatro de Manizales, Colombia, uno de los principales encuentros teatrales de Latinoamérica.

La obra, ganadora del Premio Soberano 2025 a Mejor Actor, será presentada a las 7:00 y 11:00 de la noche en el Teatro El Galpón, como parte de la programación de la edición 58 del festival, cuyo cierre está previsto para el domingo 4 de octubre.

REPÚBLICA DOMINICANA PRESENTE EN EL FESTIVAL

La participación de “El Gallo” representa a República Dominicana en un evento que durante décadas ha reunido destacadas producciones teatrales de América y Europa.

La producción, que ha logrado reconocimiento del público y de la crítica especializada, ha agotado temporadas a casa llena en distintos escenarios nacionales e internacionales.

La obra es una interpretación de Francis Cruz sobre el expresidente dominicano Joaquín Balaguer, con texto de Rafael Morla y dirección de Fausto Rojas.

“El Gallo” continúa así su recorrido internacional luego de presentarse en febrero pasado en el Teatro Latea de Nueva York. En República Dominicana, formó parte del Festival Nacional de Teatro (FENATE) 2024 y del Festival Internacional de Teatro de Santo Domingo 2025.

ÉXITO EN LOS PRINCIPALES ESCENARIOS

La producción también ha presentado exitosas temporadas en el Teatro Nacional Eduardo Brito y el Gran Teatro del Cibao, consolidando la propuesta como una de las producciones teatrales dominicanas de mayor proyección reciente.

Sus productores expresaron su agradecimiento por la oportunidad de representar al país en el Festival Internacional de Teatro de Manizales y destacaron la importancia de llevar la creación artística dominicana a nuevos públicos.

Asimismo, anunciaron recientemente en sus redes sociales su próxima producción teatral, “Santana”, cuyo estreno está previsto para 2028.

an/am