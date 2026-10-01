Inauguran centro audiológico y terapia para personas sordas

La presidenta de APES, Myrna Brugal de Jana, manifestó que el centro atenderá personas de todas las edades.

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SANTO DOMINGO.- La Asociación Pro Educación del Sordo (APES) y la Escuela Nacional para Sordos (ENAPSOR) inauguraron el Centro Audiológico y Terapia Integral APES, un espacio destinado a fortalecer la atención especializada y la capacitación para el desarrollo integral y laboral de las personas sordas.

Durante el acto, la directiva de ambas instituciones destacó que el centro ofrecerá servicios de audiología, terapia del lenguaje, psicología y psicomotricidad para niños, niñas, adolescentes y adultos, tanto sordos como oyentes.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

La presidenta de APES, Myrna Brugal de Jana, afirmó que la iniciativa representa una ampliación de los servicios que la entidad ofrece a la población, mediante un enfoque integral.

El centro estará orientado a la prevención, evaluación, diagnóstico e intervención de trastornos relacionados con la audición, así como a aspectos vinculados con el desarrollo cognitivo y psicológico, la comunicación, la voz, el lenguaje y el aprendizaje.

Entre los servicios disponibles figuran audiometría, timpanometría, logoaudiometría, emisiones acústicas, lavado de oído, terapia del habla y lenguaje, psicología y psicomotricidad, además de programas de detección temprana y procesos de evaluación e intervención terapéutica.

FORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL

Como parte de la inauguración fueron habilitados espacios para la formación y capacitación técnica, entre ellos Estilo sin Barreras, Academia de Belleza y Costura, así como un aula equipada para impartir cursos y talleres.

Los programas estarán dirigidos a estudiantes de ENAPSOR y personas sordas adultas, con el objetivo de desarrollar habilidades en distintos oficios que favorezcan su autonomía, generación de ingresos e inserción laboral.

En el acto participaron Jeanette Francisco, directora de ENAPSOR Santo Domingo; Salma Suero Arbaje, directora ejecutiva de APES; el párroco Melvin Arias, S.J.; Ronald Sánchez, viceministro de la Presidencia; Modesto Guzmán, director general de Desarrollo de la Comunidad, y Benny Metz, presidente del CONADIS, entre otros.

an/am