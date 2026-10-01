Semana Dominicana trata los minerales críticos y energía

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, durante su exposición este 30 de septiembre.

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WASHINGTON.- La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) continuó la agenda de la XXXIV edición de Semana Dominicana en los Estados Unidos (SEMDOM 2026), con una jornada centrada en los minerales críticos, las tierras raras y la seguridad energética.

La actividad, celebrada en la sede del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reunió a autoridades dominicanas, especialistas de organismos multilaterales y representantes del sector privado para analizar oportunidades de inversión, transferencia tecnológica, desarrollo productivo e integración regional.

MINERALES CRÍTICOS Y TIERRAS RARAS

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó la importancia estratégica de los minerales críticos y presentó los avances de la exploración de tierras raras en la Reserva Fiscal Minera Ávila, en Pedernales.

Santos informó que el país podría contar con una primera estimación de recursos en noviembre de este año, mientras que la primera determinación de reservas está proyectada para el primer semestre de 2027.

El funcionario señaló que el aprovechamiento de estos recursos debe estar acompañado de tecnología, inversión y conocimiento, con el objetivo de generar beneficios en materia de crecimiento económico, desarrollo regional y posicionamiento estratégico.

Posteriormente, un panel analizó las condiciones para convertir el potencial geológico dominicano en inversión responsable, cadenas de valor y desarrollo territorial.

SEGURIDAD ENERGÉTICA Y PROYECTO HOSTOS

La segunda conversación abordó la seguridad energética y el Proyecto Hostos, una propuesta de integración entre República Dominicana y Puerto Rico.

Rodrigo Zavala, de Caribbean Transmission, explicó que la iniciativa contempla una interconexión submarina bidireccional de 700 megavatios y aproximadamente 146 kilómetros, con una meta de entrada en operación en 2031.

El proyecto también incluye infraestructura de generación y gas natural y busca fortalecer la resiliencia de ambos sistemas eléctricos, además de ampliar las oportunidades de inversión y cooperación regional.

La jornada forma parte de la agenda de AMCHAMDR para promover alianzas público-privadas y cooperación internacional en sectores considerados estratégicos para la competitividad de República Dominicana.

an/am