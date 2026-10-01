SNS anuncia cruzada nacional promover hábitos saludables

El anuncio fue realizado este miércoles por el director del SNS, doctor Julio Landrón.

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SANTO DOMINGO.- El titular del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, anunció el inicio de una cruzada nacional de promoción y prevención de la salud, orientada a fomentar prácticas que contribuyan al bienestar de la población y reduzcan la aparición de enfermedades y complicaciones prevenibles.

Landrón explicó que la iniciativa se sustenta en los avances alcanzados en el fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud, cuya red hospitalaria se encuentra consolidada en más de un 85 %, mientras continúa el proceso de expansión y fortalecimiento de la Atención Primaria.

ALIANZA NACIONAL POR UNA VIDA SALUDABLE

El funcionario consideró necesario aumentar los esfuerzos para evitar que las personas enfermen y procurar que quienes requieran atención lleguen oportunamente a los servicios, antes de desarrollar complicaciones.

“Necesitamos establecer una alianza nacional por una vida saludable, en la que participen las familias, las comunidades, los centros educativos, las instituciones públicas, el sector privado y las organizaciones sociales”, afirmó.

Landrón destacó la importancia de mantener una alimentación balanceada, reducir el consumo de sal, azúcares, bebidas gaseosas y grasas, además de incorporar actividad física y otros hábitos saludables para prevenir enfermedades como hipertensión, diabetes y obesidad.

PREVENCIÓN DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

En ese contexto, resaltó la estrategia HEARTS, que fortalece la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares desde el primer nivel de atención, mediante la detección temprana y el manejo de factores de riesgo.

El titular del SNS también señaló que la prevención debe abarcar la salud materno-infantil, especialmente el bajo peso al nacer y la prematuridad, mediante un adecuado seguimiento del embarazo, alimentación materna y acceso oportuno a los servicios.

Landrón resaltó el papel de la Atención Primaria por su cercanía con las comunidades y su capacidad para promover hábitos saludables, detectar riesgos y dar seguimiento a los pacientes.

El SNS busca ampliar las acciones de educación y orientación para que la población identifique factores de riesgo, adopte medidas preventivas y utilice oportunamente los servicios de la Red Pública.

an/am