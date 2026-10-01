BC sube la tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta el 5.5 %

Mientras, aumentó la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) al 6.00 % anual, y la tasa de depósitos remunerados (Overnight) al 4.75 % anual.La decisión de subir los tipos de interés se toma con «carácter preventivo» con el objetivo de preservar el anclaje de las expectativas de inflación y evitar efectos de segunda vuelta sobre los precios.

Los riesgos inflacionarios han aumentado este mes de septiembre debido al encarecimiento del petróleo y sus derivados, que se produce a causa de la «evolución del conflicto bélico en Medio Oriente», así como por disrupciones en el transporte global de mercancías y condiciones climáticas adversas.

Además, las condiciones financieras internacionales «se han tornado más restrictivas», aseguró la entidad en un comunicado.

El precio por barril del WTI sobrepasó los 100 dólares a mediados de mes, tras lo cual se moderó a unos 90 dólares por barril al cierre de septiembre, indicó el BCRD.

La entidad resaltó que los precios de los combustibles refinados presentan incrementos mayores que los registrados en el crudo.

En la República Dominicana la inflación interanual se situó en 5.13 % en agosto frente al 5.57 % en junio, por lo que se mantiene el «proceso gradual de convergencia al rango meta de 4 % ± 1 %», dijo.

El sistema de pronósticos del BCRD indica que la inflación interanual retornaría al rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % durante el cuarto trimestre del año.

En Estados Unidos la Reserva Federal aumentó los tipos de interés en 25 puntos básicos en su reunión de septiembre e indicó que podría realizar un aumento adicional antes de finalizar el año, después de que la inflación se mantuviese en el 3.4 %, por encima del objetivo del 2 %.

En la Zona Euro la inflación interanual aumentó al 3.2 % en agosto, permaneciendo por encima de la meta del 2 % del Banco Central Europeo (BCE). Por ello, el BCE incrementó su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos en su reunión de septiembre y los analistas de mercado «prevén un aumento adicional hacia el cierre del año», aseguró el BCRD.

En América Latina, la inflación se ubica por encima de la meta en varias de las economías, incidida por el componente energético .

En este contexto, «la mayoría de los bancos centrales de la región han mantenido sin cambios sus tasas de política monetaria, si bien los analistas prevén incrementos en algunas de las economías al cierre de 2026», explicó el BCRD.