Bajan embarazos de haitianas en la República Dominicana

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Santo Domingo, 30 sep.- Los registros de embarazos en adolescentes haitianas disminuyeron en 784 casos durante el primer semestre de 2026 en República Dominicana, mientras los correspondientes a dominicanas aumentaron en 195, precisó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Entre enero y junio de este año fueron contabilizadas mil 035 gestaciones en adolescentes del país vecino, frente a los mil 819 registrados en igual período de 2025, lo que representa una reducción del 43,1 por ciento.

En el caso de los locales, la ONE reportó cinco mil 401 hasta junio, frente a cinco mil 206 durante los primeros seis meses de 2025, para un incremento de 3,7 por ciento.

Las criollas pasaron de representar aproximadamente el 74 por ciento de las estadísticas en los primeros seis meses de 2025 a cerca del 84 por ciento en igual lapso de este año.

La evolución de los registros de adolescentes haitianas ocurre en un contexto marcado por el reforzamiento de los controles migratorios en los establecimientos de salud públicos.

DGM APLICA PROTOCOLO DE VERIFICACION

La Dirección General de Migración (DGM) comenzó el 21 de abril de 2025 la aplicación de un protocolo de verificación de la situación migratoria de pacientes extranjeros en 33 hospitales considerados estratégicos.

El organismo informó entonces que las personas sin documentos legales continuarían recibiendo atención médica y que, una vez recuperadas, serían sometidas al procedimiento establecido para su repatriación.

El embarazo durante la adolescencia constituye un problema de salud pública por los riesgos asociados a una gestación a edades tempranas.

La maternidad temprana también puede afectar la continuidad de los estudios, las oportunidades laborales y las condiciones socioeconómicas de las jóvenes.

Por ello, la reducción de los registros constituye solo una parte del panorama y debe analizarse junto con el acceso de las adolescentes a educación sexual, métodos anticonceptivos, atención prenatal y servicios de salud adecuados a su edad.

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