El Senado reconoce a Joheirry Mola, Miss Mundo 2026

El reconocimiento fue entregado este miércoles durante un encuentro encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

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SANTO DOMINGO.– El Senado de la República reconoció este miércoles a la dominicana Joheirry Mola, Miss Mundo 2026, por su trayectoria, dedicación, integridad y compromiso así como por los logros alcanzados en representación de la República Dominicana.

El pergamino de reconocimiento fue entregado durante un encuentro encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, en el Salón VIP del Congreso Nacional.

Mola fue coronada Miss Mundo 2026 el pasado 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam, convirtiéndose en la segunda dominicana en conquistar la corona, 44 años después de que Mariasela Álvarez hiciera historia al obtenerla en 1982.

PREPARACION Y SACRIFICIO DE MOLA

De los Santos destacó el esfuerzo, la preparación y el sacrificio de Mola para alcanzar este logro y afirmó que su triunfo constituye un motivo de orgullo colectivo para los dominicanos.

“Eso es un logro para la República Dominicana, eso no es un logro suyo personal, es de todos nosotros; lo sentimos como un logro nuestro”, expresó.

El presidente del Senado exhortó a Mola a continuar construyendo una trayectoria basada en el servicio y el ejemplo, tomando como referente a Álvarez.

Al recibir el reconocimiento, Mola manifestó su emoción por regresar al país con la corona y reafirmó su compromiso de continuar el legado de la primera dominicana en obtener el título.

DOMINICANA POR SIEMPRE EN TODO LO ALTO

“Llegué a Vietnam como República Dominicana; yo me quedé aquí y República Dominicana por siempre permanecerá por todo lo alto. Ahora mi trabajo es seguir ese gran legado que nuestra querida Mariasela ha dejado”, expresó.

Durante la actividad, Mola entregó un reconocimiento especial a Álvarez, a quien definió como una inspiración para las jóvenes y un ejemplo para el país y el mundo.

Álvarez agradeció el gesto y destacó la calidad humana de la actual Miss Mundo, al afirmar que la corona “no pudo haber caído en mejor persona”.

Al acto asistieron senadores, representantes de Miss Mundo Dominicana y de Miss World Organization, además de familiares, colaboradores y relacionados con el certamen.

an/am