Toke supera millón de usuarios y suma 30,000 microcomercios

Los datos fueron ofrecidos este miércoles durante un encuentro encabezado por el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua.

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SANTO DOMINGO.- El Banco Popular Dominicano informó que Toke, su ecosistema de pagos digitales, superó el millón de usuarios registrados y alcanzó más de 30,000 microcomercios afiliados, a seis meses de su lanzamiento.

Los resultados fueron presentados durante un encuentro con representantes de medios de comunicación, encabezado por el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, quien destacó el aporte de la plataforma a la inclusión financiera y a la adopción de pagos digitales en el país.

IMPULSO A LA INCLUSIÓN FINANCIERA

Paniagua afirmó que Toke busca acercar los beneficios de los pagos digitales a más dominicanos y ampliar el acceso a servicios financieros mediante soluciones tecnológicas.

En tanto, el vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales, Francisco Ramírez, resaltó que cada usuario y comercio incorporado fortalece un ecosistema de servicios financieros más accesible, seguro y conveniente.

La plataforma permite realizar pagos, transferencias y cobros desde el celular, además de facilitar la apertura digital de una Cuenta Flash para personas que no poseen una cuenta bancaria tradicional.

UNA RED DIGITAL EN CRECIMIENTO

Durante sus primeros seis meses, Toke incorporó más de 10,000 conductores al ecosistema de pagos en movilidad y más de 1,500 receptores de propinas. Asimismo, más de un millón de usuarios realizan transferencias y pagos utilizando únicamente el número de teléfono.

La plataforma dispone, además, de una red superior a 5,000 puntos de ingreso y retiro de efectivo a nivel nacional.

El Banco Popular indicó que Toke continuará evolucionando para facilitar los pagos y cobros digitales de personas, emprendedores, pequeños negocios y empresas, con el propósito de contribuir a una economía más conectada, interoperable e inclusiva.

an/am