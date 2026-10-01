Turismo dominicano apuesta por ir más allá de sol y playa

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Buenos Aires, 29 sep (Prensa Latina) Las autoridades turísticas de República Dominicana se propusieron en la FIT América Latina 2026 en Buenos Aires, que cerró hoy, promover productos más allá de su tradicional destino de sol y playa.

«Los argentinos nos conocen por nuestras playas, pero aquí en esta nueva edición trajimos nuestra cultura, la música, la gastronomía con platillos típicos dominicanos, tragos dominicanos, una exhibición de nuestra artesanía y también capacitaciones que evidencian que somos mucho más que sol y playa», dijo a Prensa Latina Ángel Pichardo, Subdirector de Turismo Interno.

El equipo de esa nación caribeña que participó en FIT 2026, en la que República Dominicana fue el País Invitado de Honor, también mostró ofertas de aventura, de ecoturismo, comunidad, lo que «hace que el turista vea otra cara de nuestro país», amplió Pichardo.

«Para nosotros estar en esta nueva edición de la FIT en la que fuimos resaltados como País Invitado de Honor nos permite consolidar el turismo que verdaderamente ofrece la República Dominicana», agregó el joven ejecutivo.

Este destino del Caribe recibió seis millones 616 mil 671 visitantes en el primer semestre de 2026, cifra que representa un récord histórico, con un crecimiento del 7,7 por ciento interanual y del 11 por ciento respecto a 2024. Una mayoría de ese flujo recaló en Punta Cana, un destino predilecto de sol y playa.

El director dominicano de Turismo Interno anticipó, a manera de proyección hacia futuro: «prevemos que los argentinos van a ir a más nuevos destinos de nuestro país. Se están interesando mucho por conocer Miches, además de Punta Cana».

Pichardo explicó que, en esta FIT, la delegación dominicana hizo hincapié en promover Puerto Plata, que posee playa, pero también montañas, cascadas, balnearios; e igualmente el centro de la isla, donde hay tabaco, cultura y demás. «Nos propusimos que los argentinos conozcan otro escenario visual de la República Dominicana», recalcó.

mar/mh