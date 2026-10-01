Panamá muestra su identidad en musical presentado en SD

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Santo Domingo, 01 oct.- (Prensa Latina) El musical «La ciudad de piedra» acercó hoy al público dominicano a distintos momentos de la historia de Panamá, desde la época colonial hasta la actualidad, como parte de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026.

La obra, presentada en el Teatro Nacional Eduardo Brito, combinó música, danza y representación escénica para abordar aspectos del patrimonio y la identidad panameños.

«La ciudad de piedra» es una creación de Ricky Ramírez, quien también comparte la autoría musical con Grettel Garibaldi. La dirección estuvo a cargo de Leonte Bordanea, mientras las coreografías correspondieron a Carlos Díaz, Eileen de Icaza y Melina Samaniego.

La presentación forma parte del programa cultural dedicado a Panamá, país invitado de honor de la cita literaria, que reúne en esta capital a escritores, artistas y representantes del sector editorial de diferentes países.

La feria se desarrolla hasta el 4 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, con una programación que incluye presentaciones de libros, conferencias, talleres, actividades infantiles, cine y espectáculos artísticos.

ga/mpv