NY: Se declara inocente joven de RD acusado de homicidios

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NUEVA YORK.- Se declaró inocente ante el tribunal un dominicano acusado de matar a dos hombres durante una ola de atracos en El Bronx y Brooklyn.

Jesús Acosta, de 31 años, enfrenta cinco cargos por las muertes de MD Yousuf, de 44, y Tayvon Shuler, de 33, y haber herido a otro hombre en un restaurante de la avenida Rockaway, en Brownsville.

Los dos tiroteos mortales, con horas de diferencia, desataron una persecución de cinco días por toda la ciudad a finales de agosto.

Acosta se mostró nervioso por momentos y negó repetidamente con la cabeza mientras los fiscales exponían el caso.

El dominicano permanece bajo custodia y debe comparecer ante un tribunal federal el 8 de octubre y tiene audiencias separadas programadas en El Bronx y Brooklyn para diciembre.

LOS TIROTEOS

El primer hecho atribuido a Acosta ocurrió pasada la medianoche del 23 de agosto en Brownsville. Según las autoridades, ingresó a American Best Wings and Pizza, en Rockaway Avenue, para robar y disparó en la cabeza a Yousuf, empleado del lugar.

Otro hombre, Mohammed Rasel, de 39 años, resultó herido en una pierna.

Aproximadamente 48 horas después, alrededor de las 12:15 de la madrugada del martes, un hombre armado abrió fuego durante otro robo, esta vez en una tienda de comestibles en la calle East 149, cerca de la avenida Walton, en El Bronx.

Tayvon Shuler, de 33 años y cliente del establecimiento, recibió un disparo en el pecho. Fue llevado al Lincoln Medical Center, donde murió.

Cámaras de vigilancia mostraron a Acosta pasando detrás del mostrador, tomando dinero de la caja y las pertenencias de Shuler antes de salir.

LA CAPTURA Y LOS CARGOS

Acosta fue detenido cinco días después, la mañana del sábado 29 de agosto, tras una llamada anónima al 911 que llevó a los agentes a un parque entre Watson y Morrison, muy cerca del cuartel 43 de la Policía de Nueva York, según ABC 7. Portaba un arma cargada al momento del arresto.

Enfrenta dos cargos de asesinato, intento de asesinato, robo y cargos por armas.

Según registros judiciales, cumplió más de 10 años de prisión por agresión y posesión ilegal de armas. Había quedado en libertad condicional en abril.