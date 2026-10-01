Asadina anuncia para el 10 de octubre torneo Chata del DN

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SANTO DOMINGO.- La Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina) anunció para el sábado 10 de octubre la apertura del tradicional torneo Rubén Pimentel Chata BB de Ligas, dedicado a Aneudy Liven, en disputa por la copa Amistad, Armonía y Confraternidad 2026.

La organización informó que el proceso de inscripción de los equipos quedará cerrado durante la reunión programada para el martes 6 de octubre, en el VIP del estadio número 2 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. En ese encuentro también serán recibidos los rosters y las cuotas de participación, además de realizarse el sorteo de los grupos.

ZONA SUR Y ZONA NORTE

El presidente de la Asadina, Apolinar Durán, informó que se mantendrá el formato de división territorial entre las zonas Sur y Norte, utilizando la avenida 27 de Febrero como línea divisoria.

En el caso de las ligas que inscriban dos equipos, el conjunto identificado como A será colocado en la división correspondiente a su demarcación territorial.

Como parte de las facilidades para el desarrollo del campeonato, la Asadina suministrará tres bates por partido, que serán utilizados de manera común por los equipos durante los encuentros.

Las bolas oficiales serán las 4Fans, distribuidas por JM Álvarez, empresa que ofrecerá un precio especial a las ligas participantes y que figura como copatrocinadora del torneo.

EQUIPOS DE 25 JUGADORES

Cada conjunto estará integrado por 25 jugadores, un dirigente, dos asistentes y un delegado. Además, se permitirá la participación de un jugador categoría B por equipo, siempre que no sea lanzador y haya participado en el torneo de esa categoría organizado por la Asadina durante 2026.

En los grupos integrados por dos equipos, la serie regular se disputará a dos rondas. Para la aplicación del sistema de desempate AEGCH, solo serán considerados los partidos 1, 2 y 3, conforme al formato establecido por la organización.

La Asadina exhortó a las ligas interesadas a completar su inscripción y entregar los rosters dentro del plazo establecido, a fin de definir todos los detalles del torneo durante la reunión del 6 de octubre

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