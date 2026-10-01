Copa Internacional Judo Naco reunirá a 525 atletas de 6 países

Directivos de la Junta del Club Deportivo Naco junto a entrenadores, atletas y padres.

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SANTO DOMINGO.- La Escuela de Judo del Club Deportivo Naco anunció la celebración de la 49ª edición de la Copa Internacional Judo Naco, que se disputará los días 10 y 11 de octubre con la participación de más de 525 atletas de seis países, además de decenas de clubes de diferentes puntos de República Dominicana.

El tradicional torneo, avalado por la Federación Dominicana de Judo y la Asociación de Judo del Distrito Nacional, tendrá como escenario el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y estará dedicado al inmortal del deporte dominicano y director en jefe de la Escuela de Judo Naco, sensei Juan Chalas.

La dedicatoria constituye un reconocimiento a la trayectoria y los aportes de Chalas al desarrollo del judo nacional.

50 AÑOS FORMANDO JUDOCAS

La edición de este año tendrá un significado especial, debido a que la Escuela de Judo Naco celebra sus 50 años de fundada, durante los cuales ha formado generaciones de atletas y contribuido al desarrollo de esta disciplina de combate.

Vladimir Aracena, presidente de la Asociación de Padres de Judo Naco y responsable de la organización del evento, destacó la entrega de Juan Chalas al deporte.

“Esta dedicatoria es un reconocimiento especial al sensei Juan Chalas por su entrega, pasión y amor al judo. Por sus manos han pasado varias generaciones de judocas que han dado grandes glorias a este deporte y al deporte nacional”, expresó.

Por su parte, Heidy Félix, primera vicepresidenta de la Junta Directiva del Club Naco, acompañada de Madelaine Andino, segunda vicepresidenta, reafirmó el respaldo de la institución al tradicional torneo.

Sócrates Puello, presidente de la Asociación de Judo del Distrito Nacional, resaltó la importancia de alcanzar la 49ª edición y consideró que constituye una de las competencias de mayor trayectoria del deporte dominicano.

La Copa reunirá a representantes de seis países y numerosos clubes nacionales, convirtiendo el Pabellón de Karate en escenario de competencia e intercambio deportivo.

La celebración combinará la 49ª Copa Internacional Judo Naco con el 50 aniversario de su escuela, en una jornada dedicada a reconocer la trayectoria de la institución y sus aportes al judo dominicano.

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