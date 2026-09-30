Condenan a tres hombres por falsificar documentos judiciales

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El Primer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a tres hombres, entre ellos un empleado suspendido del Poder Judicial, por falsificar documentos judiciales para facilitar la libertad irregular de imputados de delitos graves.

Impuso cinco años de prisión a Ariel Antonio Bencosme Reyes, supervisor suspendido del Archivo Central del Poder Judicial en Santiago, y al vendedor de fianzas judiciales Francisco de Jesús Comprés Rodríguez. Asimismo, condenó a dos años de prisión a Jonathan Francisco Vásquez Ventura, uno de los imputados de la Operación Discovery.

Los jueces Juan Carlos Colón, Claribel Mateo y Gladys de los Santos también absolvieron a Francisco Antonio Vásquez Pichardo (Frank), padre de Vásquez Ventura.

De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura buscaba conseguir la libertad irregular de Vásquez Ventura, quien permanecía encarcelado tras enfrentar acusaciones por delitos relacionados con el cibercrimen y lavado de activos, entre otros hechos investigados durante la Operación Discovery.

Los fiscales Liliana Guillén y Juan Elías Pérez presentaron pruebas documentales, periciales y materiales con las demostraron la participación de los acusados en la falsificación y uso de documentos judiciales.

Según la acusación, estos aprovecharon sus funciones y vínculos con el sistema de justicia para falsificar sentencias, resoluciones, contratos de fianza y otros documentos, con el objetivo de favorecer a imputados a cambio de elevadas sumas de dinero.

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