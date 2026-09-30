Buscan regular atracciones mecánicas tras accidente en Hato Mayor

SANTO DOMINGO— El senador por Hato Mayor, Cristóbal Castillo Liriano, sometió ante el Senado un proyecto de ley para regular la supervisión, inspección, montaje, operación y mantenimiento de juegos mecánicos y atracciones de diversión en todo el país.

La iniciativa surge tras el accidente ocurrido el 18 de septiembre de 2026 en una feria mecánica instalada en Hato Mayor, donde tres menores fueron expulsadas de una atracción en movimiento. Una de ellas, de 11 años, falleció posteriormente.

Castillo sostuvo que cada equipo debe demostrar, mediante revisiones y pruebas técnicas, que está en condiciones seguras antes de recibir público.

El proyecto establece una inspección obligatoria antes del montaje para evaluar estructuras, soldaduras, pernos, sistemas eléctricos, frenos, anclajes y dispositivos de sujeción. Luego de la instalación, contempla una segunda revisión, junto con pruebas de funcionamiento y carga.

Cada atracción deberá contar con un Certificado Técnico de Seguridad Operativa, una bitácora de mantenimiento e inspecciones diarias, además de evaluaciones periódicas realizadas por personal competente e independiente.

La propuesta también plantea crear un registro nacional de juegos mecánicos, exigir pólizas de seguro, capacitar al personal, establecer planes de emergencia, reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes y notificar de inmediato cualquier accidente.

Las sanciones incluirían multas, suspensión de operaciones y clausura de instalaciones.

Castillo planteó además coordinar la aplicación de la normativa con el Ministerio de Interior y Policía, ayuntamientos, cuerpos de bomberos, Pro Consumidor, INDOCAL, ODAC, Defensa Civil y otras instituciones vinculadas con la seguridad pública.

El legislador afirmó que la regulación busca reducir riesgos mediante prevención, supervisión y mantenimiento adecuado.