Alertan sobre reclutamiento de jóvenes en puntos de drogas

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SANTO DOMINGO— El dirigente político y exsenador por Montecristi Héctor Rodríguez Pimentel advirtió que los puntos de drogas se han convertido en estructuras de reclutamiento de adolescentes y jóvenes vulnerables, mientras el Estado interviene cuando muchos ya están vinculados a actividades delictivas.

Sostuvo que estos lugares funcionan en algunos sectores como estructuras de poder territorial que utilizan jóvenes como vigilantes, mensajeros y alertas ante la presencia policial.

Rodríguez Pimentel señaló que las armas, motocicletas, dinero fácil y violencia son presentados en ocasiones, especialmente en redes sociales, como símbolos de poder y éxito. Aclaró que no se debe criminalizar la música urbana ni determinadas formas de vestir.

“El problema surge cuando el arma, la violencia y el dinero fácil son presentados ante nuestros jóvenes como modelos de éxito”, afirmó.

También cuestionó la promoción en redes sociales de personas vinculadas al bajo mundo y reclamó investigar posibles redes de protección relacionadas con estructuras criminales, funcionarios públicos o dirigentes políticos.

El exsenador consideró que el deterioro de clubes, canchas y organizaciones comunitarias, junto con la falta de capacitación y empleo, ha dejado espacios ocupados por la delincuencia.

Sobre las estadísticas oficiales, destacó que la tasa acumulada de homicidios al 25 de septiembre de 2026 era de 7.36 por cada 100,000 habitantes, frente a 8.74 en igual período de 2025.

No obstante, llamó la atención sobre los 99 homicidios registrados entre el 1 y el 25 de septiembre, de los cuales 45 fueron clasificados como “Acción Legal”, 35 como “Conflicto Social”, 11 vinculados a delincuencia y ocho permanecían bajo investigación.

Rodríguez Pimentel propuso combinar persecución del delito con prevención social mediante espacios deportivos y culturales, formación técnica, educación cívica, empleo juvenil e intervención temprana.

“No basta con detener al muchacho que vende en la esquina. Hay que seguir el dinero, las armas, los suplidores, los financistas y cualquier red de protección que pudiera existir”, sostuvo.

dh/am