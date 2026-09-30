Imponen 18 meses de prisión preventiva por caso Oro Duro

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SANTO DOMINGO ESTE.– Un tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva contra cuatro hombres imputados por el asalto a la residencia del artista Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, en el que murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo, y el cantante resultó gravemente herido.

Los procesados son Kevin Dariel Germán Troncoso, Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias “Chiquito”; Phillips Michael Tejeda Vásquez y/o Michael Tejada, y Juan Carlos Hernández García y/o Juan Carlos Peña, de 37, 18, 21 y 35 años, respectivamente.

El juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este-Norte, acogió la solicitud del Ministerio Público y declaró complejo el proceso.

La decisión permite ampliar el plazo para que las autoridades profundicen las pesquisas sobre el asalto y establezcan las circunstancias del hecho, así como las responsabilidades correspondientes.

Los cuatro imputados deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.

El caso continuará bajo investigación mientras el Ministerio Público reúne elementos relacionados con el ataque ocurrido en la vivienda del artista.

dh/am