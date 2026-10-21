Festival del Chocolate cierra sexta edición en Santiago

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SANTIAGO. El Festival del Chocolate Dominicano concluyó su sexta edición en Santiago, tras una Ruta Chocolatera que reunió a más de 18 marcas nacionales para promover la calidad y diversidad de los productos derivados del cacao.

El evento tuvo su jornada principal en Santo Domingo del 11 al 13 de septiembre y culminó en Santiago, con una agenda orientada a destacar el talento de los chocolateros locales y fomentar el consumo de productos elaborados en el país.

Durante esta edición, los asistentes disfrutaron de exhibiciones, catas, degustaciones y experiencias sobre los procesos de transformación del cacao, así como de las oportunidades comerciales que ofrece esta industria.

La iniciativa también resaltó la importancia de impulsar la industrialización de la materia prima para generar mayor valor agregado, incrementar los ingresos de la cadena productiva y ampliar el acceso a mercados nacionales e internacionales.

Asimismo, destacó el trabajo de la Asociación Dominicana de Chocolaterías (ADOCHOCO), primera organización de su tipo en el país, y de las empresas que contribuyen al desarrollo del sector.

El festival es organizado por el Consorcio Ambiental Dominicano, el International Trade Centre, con fondos de la Unión Europea, Ágora Mall, Mediáticos Consultores en Comunicación y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La actividad cuenta con el apoyo de Cortés Hermanos, Zorzal Cacao, la Comisión Nacional del Cacao, la Asociación Dominicana de Chefs y el Ministerio de Agricultura.

Con esta edición, el festival busca fortalecer la industria chocolatera dominicana y promover el reconocimiento del cacao nacional como materia prima para productos de calidad.

dh/am