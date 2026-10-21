Centro Cultural Rainieri nombra a Alex Martínez como director

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PUNTA CANA. El Centro Cultural Rainieri designó al arquitecto y gestor cultural Alex Martínez Suárez como su director inaugural, tras casi cinco años de participación en la concepción y desarrollo del proyecto. La institución abrirá al público el próximo 28 de octubre en Punta Cana.

Impulsado por Frank y Haydée Rainieri, el centro busca promover la historia y la cultura dominicana. Desde inicios de 2022, Martínez Suárez ha trabajado junto a la museóloga Rab Messina en el concepto general, el diseño museológico y museográfico de las exposiciones, así como en la coordinación de equipos multidisciplinarios dominicanos y latinoamericanos.

Ubicado en The Village Puntacana, frente al Aeropuerto de Punta Cana, el espacio ofrecerá exposiciones sobre la identidad nacional, las tradiciones, el patrimonio de La Altagracia y la evolución del destino turístico.

En su nueva función, Martínez Suárez estará a cargo de desarrollar una programación cultural y educativa, establecer alianzas con instituciones nacionales e internacionales y promover actividades abiertas a la comunidad.

El Centro Cultural Rainieri es una institución sin fines de lucro que busca fortalecer la identidad cultural y ampliar la oferta de actividades educativas y artísticas de la región Este, con propuestas dirigidas a residentes y visitantes.

Martínez Suárez es egresado del programa de Estudios de Museos de la Universidad de Harvard, donde también ha sido docente invitado. Es profesor titular de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y director de Archipiélago.

Su trayectoria incluye la dirección y coordinación de proyectos como el Museo Fernando Peña Defilló y diversas iniciativas de investigación y difusión del patrimonio dominicano. Además, ocupa la vicepresidencia del Comité Nacional de República Dominicana del Consejo Internacional de Museos (ICOM) y fue miembro del consejo directivo de la Asociación de Museos del Caribe.

dh/am