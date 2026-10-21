David Collado lidera encuesta y Abinader mantiene aprobación

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.—David Collado encabeza la preferencia presidencial entre los simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con 65 %, y lidera la intención de voto nacional para las elecciones de 2028, con 23 %, según una encuesta de CID Latinoamérica presentada en el programa El Gobierno de la Mañana, de Z101.

En la consulta interna del oficialismo, Collado supera a Carolina Mejía, quien obtiene 15 %. Wellington Arnaud registra 4 %, mientras que Raquel Peña, Tony Peña Guaba y Guido Gómez Mazara alcanzan 2 % cada uno.

En el escenario nacional, el ministro de Turismo aventaja al expresidente Leonel Fernández, con 16 %, y al senador Omar Fernández, con 13 %. Carolina Mejía obtiene 7 %, Francisco Javier García 6 %, Gonzalo Castillo 5 %, Abel Martínez 3 % y Wellington Arnaud 2 %.

El estudio también sitúa al Ministerio de Turismo como el área gubernamental mejor valorada, con 72 % de opiniones positivas, incluido un 51 % que califica su desempeño como «muy bien». Las valoraciones negativas suman 14 %.

Obras Públicas registra 54 % de aprobación; Educación, 49 %; Medio Ambiente, 45 %; y Vivienda y Salud, 39 % cada una.

EVALUACIÓN PRESIDENCIAL

El presidente Luis Abinader obtiene 49 % de aprobación entre todos los encuestados. Al excluir al 8 % que no sabe o no responde, el respaldo asciende aproximadamente a 53 % entre quienes expresan una opinión.

En cuanto a la preferencia partidaria, el PRM reúne 25 % del total de consultados, seguido por la Fuerza del Pueblo, con 11 %, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con 9 %. Otras organizaciones alcanzan 5 %, mientras que la mitad no se identifica con ningún partido o no responde.

Entre quienes manifiestan una preferencia partidaria, el PRM concentra el 50 %, según CID Latinoamérica.

dh/am