Fernando Hazoury galardonado Empresario Turístico del Año

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SANTO DOMNGO.- El empresario Fernando Hazoury fue reconocido como “Empresario Turístico del Año” durante la quinta edición del Premio Nacional de Turismo, celebrada la noche de este martes.

Al recibir el galardón, Hazoury felicitó a Luis Severino y al equipo organizador por la calidad del evento, así como a las personas y empresas distinguidas en esta edición.

El empresario dedicó el reconocimiento a la familia Hazoury Toral, en especial a su hermano mayor, Ricardo, a quien definió como un visionario clave en la creación del destino turístico Cap Cana.

También compartió el premio con los colaboradores de esta ciudad destino, a quienes agradeció su compromiso durante los años de desarrollo del proyecto.

“Este premio por igual es para todo el equipo que trabaja y que forma parte de la Ciudad Destino, la gran familia Cap Cana. Personas que han estado durante muchos años con nosotros, y que han permanecido en las buenas y en las no tan buenas apostando a construir una ciudad viva y en crecimiento constante”, expresó.

Hazoury destacó la importancia del turismo para la economía dominicana y valoró los atractivos de los distintos destinos del país. Asimismo, señaló que Cap Cana nació de capital 100 % dominicano y mantiene una visión de crecimiento orientada a consolidarse como una ciudad que ofrezca servicios y experiencias integrales a residentes y visitantes.

El galardonado afirmó que el propósito empresarial trasciende los reconocimientos y los beneficios económicos, al considerar que también implica generar empleos, apoyar a las familias y transmitir conocimientos a las nuevas generaciones.

Al dirigirse a los jóvenes emprendedores, recomendó cultivar la disciplina, el enfoque, la resiliencia y la capacitación, y sostuvo que los sueños pueden convertirse en realidad mediante el trabajo y la constancia.

dh/am