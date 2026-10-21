Veintidós provincias en alerta por lluvias de 200 milímetros

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SANTO DOMINGO.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este miércoles 22 provincias en alerta verde ante el pronóstico de lluvias que podrían acumular hasta 200 milímetros entre la madrugada del jueves y el sábado, debido a la incidencia de una vaguada y una corriente de humedad sobre el territorio nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las precipitaciones comenzarán durante la madrugada del jueves y se extenderán hasta el sábado, con mayor intensidad prevista para el viernes.

EL VIERNES LAS LLUVIAS SERÁN MÁS INTENSAS

La directora del Indomet, Gloria Ceballos, explicó que la combinación de ambos fenómenos atmosféricos favorecerá la ocurrencia de lluvias significativas en diferentes regiones del país, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los informes meteorológicos.

Ante este panorama, el director del COE, coronel Edwin Olivares, instruyó a las instituciones que integran el organismo a activar sus comités de prevención, mitigación y respuesta, con el propósito de fortalecer la preparación frente a posibles emergencias.

POBLSCIÓN DEBE TOMAR PRECAUCIONES

Olivares llamó a las personas que residen en las proximidades de ríos, arroyos y cañadas a evitar cruzarlos, especialmente cuando aumente el caudal, debido al peligro que representan las crecidas repentinas.

Asimismo, las autoridades recomendaron a los residentes en zonas vulnerables mantenerse atentos a los boletines oficiales y seguir las instrucciones de los organismos de protección civil.

El COE y el Indomet reiteraron la importancia de consultar sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre las condiciones meteorológicas y las medidas preventivas que se adopten durante los próximos días.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a actuar con prudencia ante las lluvias previstas, debido a que las precipitaciones podrían provocar inundaciones urbanas, crecidas de afluentes y otras situaciones de riesgo en las áreas más vulnerables.

an/am