Fallo critico amenaza a nivel mundial millones páginas web

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Una grave vulnerabilidad de seguridad en PHP, uno de los lenguajes de programación más utilizados en Internet, ha encendido las alertas internacionales y obligado a numerosas instituciones europeas a suspender temporalmente sus servicios digitales para prevenir posibles ciberataques.

Los fallos, identificados como CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619, podrían permitir a los atacantes ejecutar código de forma remota en servidores vulnerables, sin necesidad de autenticarse previamente.

ACTUALIZACIONES URGENTES

Ante el riesgo, los responsables de PHP publicaron versiones corregidas y recomendaron actualizar los sistemas afectados de inmediato. Las vulnerabilidades representan una amenaza para las organizaciones que mantienen sus servidores expuestos y no han instalado los parches de seguridad correspondientes.

Entre las instituciones que han adoptado medidas preventivas figuran organismos de Países Bajos, Finlandia, Dinamarca y Francia. Algunos portales muestran avisos de mantenimiento, mientras otros presentan errores de conexión o permanecen temporalmente fuera de servicio.

AMPLIO IMPACTO EN INTERNET

La preocupación se debe a la amplia utilización de PHP en la infraestructura digital mundial. Según datos de W3Techs citados en el reporte original, esta tecnología está presente en el 69,3 % de los sitios web cuyo lenguaje de programación del lado del servidor puede identificarse.

Entre las plataformas que dependen de PHP figura WordPress, utilizada para administrar millones de páginas web, incluidos portales informativos y medios de comunicación internacionales. No obstante, las vulnerabilidades señaladas afectan directamente a PHP y no necesariamente a WordPress como plataforma.

DETECTAN TRÁFICO MALICIOSO

La alerta aumentó después de que Cloudflare, empresa especializada en infraestructura y seguridad digital, informara sobre la detección de tráfico malicioso dirigido contra clientes cuyos sistemas continúan expuestos a los fallos.

Los especialistas en ciberseguridad recomiendan instalar las actualizaciones disponibles, revisar los servidores y reforzar las medidas de protección. Cuando no sea posible corregir las vulnerabilidades a tiempo, aconsejan considerar la desconexión temporal de los servicios afectados para reducir el riesgo de intrusiones y daños informáticos.

SUSPENSIÓN DE PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS

Entre las medidas preventivas que muchos medios periodísticos han implementado debido a este percance, figura la suspensión de los comentarios que escriben lectores debajo de las noticias

an/am/sp