Ricardo Taveras cuestiona alcance de la ONU en soberanías

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SANTO DOMINGO.— El abogado y secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), José Ricardo Taveras, cuestionó el alcance de las organizaciones internacionales sobre las decisiones soberanas de los Estados y defendió el respeto a los llamados “dominios reservados” de cada nación.

Entrevistado en el programa Toque Final, conducido por Julio Martínez Pozo y transmitido por Antena 7, Taveras analizó el origen de Naciones Unidas y su evolución frente al escenario geopolítico posterior a la Segunda Guerra Mundial.

El exdirector general de Migración comparó el funcionamiento de Naciones Unidas con la antigua Sociedad de Naciones y advirtió que el sistema multilateral enfrenta desafíos vinculados con los cambios en la distribución del poder mundial.

Taveras cuestionó lo que definió como “pujos de gobierno mundial” por parte de organismos públicos internacionales y burocracias transnacionales, al considerar que algunas actuaciones pueden incidir en competencias propias de los gobiernos nacionales.

Situó la política migratoria entre esas materias y sostuvo que República Dominicana debe mantener la facultad de establecer y ejecutar sus propias medidas en ese ámbito.

También se refirió a las diferencias de poder dentro de Naciones Unidas, pese a la igualdad jurídica de sus miembros. En ese contexto, mencionó el Consejo de Seguridad y el derecho de veto de sus cinco integrantes permanentes como muestra del peso político de las grandes potencias.

El dirigente de la FNP señaló además la influencia económica de esos países sobre organismos internacionales y cuestionó el alcance que pueden adquirir recomendaciones de entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la formulación de políticas nacionales.

No obstante, reconoció la importancia de Naciones Unidas como espacio de diálogo, concertación y cooperación entre países frente a problemas que requieren respuestas coordinadas, como el crimen internacional.

Taveras sostuvo que el sistema multilateral debe preservar esa función, pero dentro del respeto a la soberanía y las competencias propias de los Estados.

dh/am