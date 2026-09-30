Publican lista de candidatos a próximas elecciones en Haití

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Puerto Príncipe, 30 sep.- Los electores haitianos pueden consultar hoy la lista de aspirantes para las próximas elecciones reconocidos por el Consejo Electoral Provincial (CEP), que encabezan 10 candidatos presidenciales, según un medio local.

Tal instancia rectora de los comicios, que publicó en su sitio web esa relación para incentivar la inscripción de votantes, explicó el proceso para cargos electivos, lo cual permite a los usuarios seguir las operaciones en tiempo real, añadió el diario Le Nouvelliste.

Los electores pueden apreciar ahora en tiempo real el registro de candidatos para todos los puestos en disputa en la nómina, con los 10 candidatos a la presidencia, 204 al Senado, 604 a la Cámara de Diputados y 285 a concejales de la Comisión Electoral Estatal.

El listado del sitio web del CEP incluye los nombres de los candidatos y los de las organizaciones políticas bajo cuya bandera se presentan.

ENTRE INSCRITOS FIGURAN RECONOCIDOS POLITICOS

Los primeros entre la decena de aspirantes presidenciales en inscribirse en la plataforma en línea de esa institución fueron Jocelerme Privert, líder de Ayiti TransfÃ²me; y Claude Joseph, comprometidos con el Desarrollo, añadió el periódico Le Nouvelliste.

Ricardo Jean-Pierre (Partido Nacionalista); Gary Bodeau (Agrupación Rekonsilye); y Wilson Jeudy (Visión-Acción-Realización) integran también la lista, que estará sujeta a cambios, según lo estipulado por el Decreto Electoral que rige los comicios.

Los restantes candidatos presidenciales son Wilner Joseph, (agrupación Viktwa); Joseph Maxo, (Despertar de los Ciudadanos); Munir Joseph Moura (Movilización para el progreso); Gandy Dorfeuille (Juntos Somos Fuertes); y MoÃ¯se Durocher (Sol Ayiti).

Ahora, la decena de pretendientes a la máxima magistratura inscritos en el proceso en línea, vigente hasta el 9 de octubre, deben presentar su documentación ante el CEP, cuyas autoridades publicarán en su momento la lista definitiva, explicó el diario.

También 30 de las 105 organizaciones políticas autorizadas por el CEP lograron registrarse como candidatas, al cumplir distintas formalidades burocráticas, junto al requisito principal de probar cada una la filiación de 30 mil miembros, exigido por el Decreto Electoral.

of-am