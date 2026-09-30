Abinader desarrolla este jueves agenda en Gran Santo Domingo

SANTO DOMINGO. El presidente Luis Abinader desarrollará este jueves una agenda de trabajo en el Gran Santo Domingo, que incluye la entrega de apartamentos y títulos de propiedad así como la inauguración de cinco centros educativos y un complejo deportivo en Manoguayabo.

Comenzará a las 10:30 de la mañana con su participación en la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas y la XX Reunión Anual de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC).

Posteriormente, Abinader encabezará la segunda entrega de apartamentos del proyecto Laderas del Este y entregará títulos de propiedad a familias del sector El Almirante, en Santo Domingo Este.

Continuará con la inauguración de la Escuela Primaria Ana Josefa Puello, en Cancino Adentro I y la apertura de la primera etapa de la Escuela Básica Profesor Manuel Selmo Martínez (Escuela Ponce), actoen el que también será inaugurada la primera etapa de la Escuela Básica María Montessori, reubicada en la Escuela Básica La Esperanza.

La agenda seguirá en Pedro Brand, donde el Presidente inaugurará la primera etapa de la Escuela Básica Espejo María Montessori.

Concluirá en Manoguayabo con la apertura del Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez, que estará integrado por la Escuela Básica Paulino Jaime Abreu, el Politécnico Deportivo José Cheché Abreu Vargas, un edificio de talleres técnicos, un polideportivo y un destacamento.