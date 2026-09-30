Indignación por extradición de acusados magnicidio en Haití

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Puerto Príncipe, 30 sep.- La población haitiana permanece hoy indignada tras la extradición a Estados Unidos de 18 de los 30 acusados por el asesinato en 2021 del presidente Jovenel MoÃ¯se, comentó un medio local.

El traslado hacia el país norteño de los sospechosos, el pasado 20 de septiembre, responde al mismo sistema que deja de hacer justicia a las víctimas por las masacres de bandas criminales y otros crímenes, añadió el periódico Le Nouvelliste.

Por su parte, el director de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, Pierre Espérance, declaró que la extradición hacia Estados Unidos de los acusados del magnicidio «demuestra que la justicia haitiana es relegada ante la de Washington».

El envío hacia la nación norteña de esos sospechosos clave en el magnicidio de julio de 2021 revela que las leyes nacionales perdieron su jurisdicción sobre el caso, añadió el activista a la emisora Radio Magik9.

Las declaraciones de Espérance aludieron a la extradición hacia Estados Unidos de 17 colombianos involucrados en el crimen, junto al exfuncionario haitiano Joseph Félix Badio, presunto organizador del magnicidio.

Espérance consideró que la justicia haitiana avanzó poco después de cinco años del inicio de los procesos judiciales en Haití en torno al hecho, reportó la radioemisora.

Le Nouvelliste, por su parte, recordó que esta saga judicial viene desde julio de 2021, fecha desde la cual la investigación fue encomendada sucesivamente a cinco jueces de instrucción.

Según la publicación, el sistema judicial haitiano «es una vergüenza», aunque comprensible, porque es difícil mantener de forma sistemática la negación de la justicia en un país como este.

La forma de impartir la justicia -opinó el diario- es cooptada de forma paulatina, con escasa resistencia interna y por intereses, cuyo credo es la explotación del ciudadano pobre y la impunidad de los actores políticos y económicos.

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