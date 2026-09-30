Dice infraestructuras públicas digitales transforman el Estado

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, afirmó que las Infraestructuras Públicas Digitales (IPD) constituyen el “puente invisible” que sostiene la vida moderna y la transformación digital del Estado dominicano.

Al inaugurar el Foro Regional de Infraestructura Pública Digital, Freund explicó que, mientras en el siglo XX los gobiernos construían carreteras y puentes para conectar ciudades, actualmente deben desarrollar “puentes digitales” mediante infraestructuras tecnológicas e interoperabilidad institucional.

“El desafío actual ya no es solo digitalizar, sino conectar de forma equitativa”, sostuvo el funcionario, quien resaltó la responsabilidad de garantizar privacidad, ciberseguridad e inclusión en el acceso a los servicios públicos.

RD AVANZA EN SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Freund señaló que el Gobierno desarrolla la Agenda Digital 2030, con avances en conectividad, gobierno digital, capacidades tecnológicas, ciberseguridad y nuevos sistemas y servicios.

Agregó que el Ministerio de Administración Pública impulsa iniciativas como el Marco Nacional de Gobernanza de Datos y la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos, orientada a áreas como protección social y vacunación infantil, con el propósito de que el Estado pueda anticiparse a las necesidades de la ciudadanía.

El foro, organizado por el MAP y la OGTIC, reúne representantes de 22 países de América Latina, además de expertos, académicos, organismos internacionales, sector privado y sociedad civil.

El director general de la OGTIC, Edgar Batista, afirmó que las infraestructuras públicas digitales deben construirse pensando en las personas y no únicamente en los sistemas.

Representantes del BID, la OEA y Co-Develop coincidieron en destacar el papel de estas infraestructuras para conectar servicios públicos, fortalecer las instituciones y mejorar la relación entre el Estado y la ciudadanía.

El encuentro se desarrolla los días 29 y 30 de septiembre como antesala de la XX Reunión Anual de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC) y la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital, previstas para iniciar este jueves en Santo Domingo.

Durante la segunda jornada se presentarán las Credenciales Verificables, funcionalidad que permitirá validar documentos estatales mediante la aplicación “Soy Yo RD, Carpeta Ciudadana”.

of-am