DGM detiene 1,471 extranjeros en condiciones irregulares RD

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ANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que interdictó a 1,471 extranjeros en condición migratoria irregular durante operativos realizados este lunes 28 de septiembre en distintas provincias del país.

Las acciones de control migratorio fueron desplegadas en diferentes puntos del territorio nacional. En Dajabón fueron detenidos 241 extranjeros, seguido de Valverde, con 175; Santo Domingo, 150; Elías Piña, 135; Independencia, 132; Pedernales, 74; Santiago, 71; Espaillat, 69; La Altagracia, 55; Montecristi, 52; Azua, 45; San Pedro de Macorís, 45, y Barahona, 42.

ORGANISMOS DE SEGURIDAD ENTREGARON 706 EXTRANJEROS

La institución indicó que, adicionalmente, distintos organismos de seguridad entregaron a sus autoridades 706 extranjeros indocumentados.

De esa cantidad, 388 fueron entregados por el Ejército de República Dominicana (ERD), mientras que la Policía Nacional puso a disposición de Migración a 147 y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) entregó 171.

La DGM informó además que 1,138 ciudadanos extranjeros fueron deportados a través de los distintos puntos de control migratorio fronterizo.

DAJABÓN REGISTRÓ LA MAYOR CANTIDAD DE DEPORTACIONES

Del total de deportaciones, 531 se realizaron por Dajabón, mientras que por Elías Piña fueron 132; Jimaní, 174; Pedernales, 72, y Haina, 229.

La Dirección General de Migración señaló que estas operaciones forman parte de las labores permanentes destinadas a fortalecer el control migratorio en el territorio nacional y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

La institución reiteró que continuará desarrollando jornadas de control migratorio en diferentes puntos del país, como parte de las acciones dirigidas a mantener el orden migratorio.

of-am