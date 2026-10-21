Abinader reconoce a los jóvenes que batieron récord de lectura

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SANTO DOMINGO.— El presidente Luis Abinader recibió en el Palacio Nacional a los cinco jóvenes dominicanos que establecieron un récord mundial de lectura en voz alta, tras superar las 500 horas ininterrumpidas, una hazaña certificada por Guinness World Records.

Abril del Rosario Jiménez, Ismael Durán, Maikol Arias, Mayury Vélez y Franchesca Minier recibieron las felicitaciones del mandatario, quien destacó previamente su esfuerzo y perseverancia a través de una publicación en la red social X.

Durante el encuentro, al que asistió el ministro de la Juventud, Carlos Valdéz, cada participante recibió una beca universitaria y una computadora personal como reconocimiento a su logro.

La jornada de lectura comenzó el 31 de agosto y se extendió durante 20 días y 20 horas, convirtiéndose en una experiencia que busca motivar a las nuevas generaciones a desarrollar el hábito de leer.

El Ministerio de Educación seleccionó a los cinco estudiantes mediante la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil (Plerd), responsable de identificar a los participantes de esta iniciativa.

dh/am