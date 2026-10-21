Senado aprueba entrada vigor nuevo Código Penal para 2028

La modificación busca conceder más tiempo a las personas jurídicas para adaptarse a las disposiciones.

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SANTO DOMINGO.- El Senado de la República aprobó en dos lecturas y declaró de urgencia el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 31 de la Ley 44-26, que instituyó el nuevo Código Penal dominicano, para extender hasta el 5 de noviembre de 2028 la entrada en vigor de cuatro artículos relacionados con las personas jurídicas.

La iniciativa, presentada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, establece un plazo adicional de 24 meses para que las personas jurídicas puedan adecuarse a las disposiciones contenidas en los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal, cuya aplicación estaba prevista inicialmente para el 5 de noviembre de 2026.

PLAZO PARA ADECUACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Durante la sesión, Barón Duluc, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, presentó un informe favorable y solicitó que la propuesta fuera incluida en la orden del día para su conocimiento y aprobación.

La modificación busca conceder más tiempo a las personas jurídicas para adaptarse a las disposiciones contempladas en esos artículos del nuevo Código Penal.

OTRAS INICIATIVAS APROBADAS

En la misma sesión, los senadores aprobaron de urgencia el proyecto que modifica varios artículos de la Ley 339-22, sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial, y agrega el artículo 12.1.

La propuesta procura agilizar los servicios judiciales mediante herramientas tecnológicas, como la firma electrónica cualificada, la digitalización de documentos y las audiencias virtuales.

Sin embargo, excluye la materia penal de las actuaciones jurisdiccionales en entornos virtuales previstas en el artículo 14.

an/am