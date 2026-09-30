PLD suspende la consulta para los aspirantes presidenciales

Cristina Lizsrdo habla en rueda de prensa junto a otros dirigentes del PLD.

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SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció la suspensión de la Consulta Ciudadana sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP), prevista para el próximo 18 de octubre, debido a la imposibilidad material de cumplir con las condiciones establecidas por su Comité Central, entre ellas la utilización del voto automatizado en todo el territorio nacional.

La decisión fue comunicada por la comisión organizadora, que explicó que el proceso requería aproximadamente 2,200 equipos para garantizar la votación automatizada, pero la Junta Central Electoral (JCE) solo facilitó 600 máquinas.

FALTA DE EQUIPOS IMPOSIBILITA VOTO AUTOMATIZADO

La CONAP señaló que permanecían pendientes unos 1,600 equipos, por lo que no era posible cumplir con el mandato aprobado por el Comité Central.

“Sin esos 1,600 equipos no hay voto automatizado. Y sin voto automatizado, el mandato del Comité Central resulta materialmente imposible de ejecutar”, indicó la comisión.

La consulta había sido diseñada para medir la simpatía de los aspirantes presidenciales del PLD entre sus militantes y ciudadanos no vinculados a otras organizaciones políticas, mediante un padrón semiabierto y el sistema de votación automatizada.

Durante la organización del proceso también se produjeron acciones judiciales y controversias relacionadas con el padrón y los dobles registros. La CONAP destacó que varias de las acciones sometidas ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) fueron declaradas inadmisibles.

PLD ASEGURA QUE FORTALECIÓ SU ESTRUCTURA TERRITORIAL

Pese a la suspensión, la organización política sostuvo que el proceso permitió avanzar en el fortalecimiento de su presencia territorial y en la movilización de sus estructuras en diferentes puntos del país.

El PLD informó que la escogencia de su candidatura presidencial se realizará a partir de julio de 2027, conforme a las disposiciones legales y en coordinación con la Junta Central Electoral.

La CONAP llamó a la militancia a mantener el trabajo político y organizativo en todo el territorio nacional y aseguró que la suspensión de la consulta no detendrá las actividades del partido con miras a las elecciones de 2028.

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