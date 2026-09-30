PUERTO RICO: Rescatan a 49 personas tras naufragio de yola

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San Juan, 30 sep.- La Guardia Costera de Estados Unidos reveló hoy que 49 sobrevivientes fueron rescatados en las proximidades de Isla de Mona, en el occidente de Puerto Rico, donde zozobraron en la noche del domingo.

Los cadáveres de tres personas fueron recuperados, al tiempo que otras 10 permanecen desaparecidas, luego de que en la rústica embarcación procedente de República Dominicana se produjera una trifulca.

El guardacostas Joseph Doyle trasladaba este martes a los 49 sobrevivientes a tierra para entregarlos a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los cuales harán una pesquisa sobre el incidente.

Mientras, la búsqueda prosigue en el área del naufragio con la participación de personal de la Guardia Costera, la Patrulla Fronteriza y las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico.

Entre las personas rescatadas se encuentra el capitán de la embarcación, según información del diario El Vocero.

Las autoridades investigan igualmente información que apunta a que pudo haberse producido una pelea a bordo antes del naufragio, por lo que algunas personas resultaron con heridas de un machete.

Los tres cadáveres recuperados fueron trasladados a un muelle en el occidental municipio de Mayagüez, donde agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales y la fiscal Yaritza Negrón prosiguen con las indagatorias de rigor.

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