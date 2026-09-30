Exportaciones dominicanas a Haití crecen un 19,4 por ciento

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Santo Domingo, 30 sep.- Las exportaciones de República Dominicana hacia Haití crecieron 19,4 por ciento interanual entre enero y agosto, hasta alcanzar 921,48 millones de dólares, según estadísticas de la Dirección General de Aduanas (DGA) conocidas hoy.

Tal resultado consolida a ese país como uno de los principales destinos de las ventas nacionales y refleja un incremento de casi 150 millones de dólares respecto a los 771,6 millones registrados en el mismo período de 2025.

El mayor dinamismo correspondió a las mercancías del régimen nacional, cuyas exportaciones aumentaron 36 por ciento, mientras que las procedentes de zonas francas disminuyeron 32,9 por ciento.

Los productos locales representaron el 77,97 por ciento de las ventas dominicanas hacia el mercado vecino, seguidos por los de zonas francas, con 13,3 por ciento.

En el régimen nacional, más de la mitad de los envíos se concentró en 10 productos, que representaron el 57,2 por ciento del total. Entre los principales figuran las barras de hierro o acero sin alear, con 14,7 por ciento; los cementos hidráulicos, con 10,9 por ciento; y la harina de trigo, con 5,6 por ciento.

Los mayores aportes en zonas francas provinieron de las camisetas interiores y de punto, con 29,8 por ciento; otros tejidos de algodón, con 14,9 por ciento, y artículos de plástico destinados al transporte o envasado, incluidos tapones y tapas, con 7,2 por ciento.

En sentido contrario, las importaciones dominicanas procedentes de Haití mostraron una fuerte contracción durante los primeros ocho meses de 2026, de acuerdo con el informe mensual de comercio bilateral de la DGA.

Además, el documento señala descensos tanto en las operaciones vinculadas a zonas francas como en las correspondientes al despacho a consumo.

En las adquisiciones procedentes de Haití bajo el régimen de zonas francas, cinco productos concentraron el 96,7 por ciento del total. Entre ellos sobresalen los cordeles, cuerdas y otros de amarre de materia textil, con 65,2 por ciento; poliésteres y resinas epoxi, con 13,6, y las camisas y blusas de punto para mujeres o niñas, con 11,5 por ciento.

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